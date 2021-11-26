Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Сочи

На шестом этапе серии Гран-при в Сочи (Россия) танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм-танце. Лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей 86,71 балла.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, опередившие канадцев Лоуренс Фурнье Бодри и Николая Соренсена на 17 сотых балла.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали шестыми. Ещё один российский дуэт Елизавета Худайбердиева / Егор Базин показал последний, восьмой результат.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 26 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Сочи, Россия.

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 86,71.

2. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 79,56.

3. Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен (Канада)– 79,39…

6. Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин (Россия) — 71,95

8. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) – 71,05.