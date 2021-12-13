«С почти женой». Ковтун показал фото с гимнасткой Левановой, Сотникова отреагировала

Российский фигурист Максим Ковтун опубликовал фото с возлюбленной, пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой.

«С почти женой», — подписал снимок Максим.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Ковтуна

На пост Ковтуна отреагировала олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова. В комментарии она написала: «Я обижусь, если на свадьбу не пригласите». Максим ответил: «Как без тебя-то?»

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.

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