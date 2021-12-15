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Алёна Косторная занялась блоггингом со сломанной кистью

Алёна Косторная занялась блоггингом со сломанной кистью
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Российская фигуристка Алёна Косторная открыла видеоблог на YouTube, на котором уже вышел первый видеочеллендж.

Спортсменка бросила себе вызов: нанести макияж одной рукой за 12 минут. В условиях сломанной кисти и гипса на ней Косторной удалось справиться за четырнадцать оборотов минутной стрелки. Сама фигуристка назвала свое видео «Бьюти Челлендж. 1-е видео». Видимо, именно на этом формате спортсменка хочет остановиться, ведь она задала зрителям вопрос, какие ещё челленджи они хотели бы видеть.

Напомним, Алёна получила травму перед чемпионатом России — одним из важнейших турниров предолимпийского цикла. Косторной не удастся поехать в Пекин, но уже ходят разговоры о том, что спортсменка сосредоточит силы на подготовке к Олимпийским играм в 2026 году.

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