Максим Ковтун — Татьяне Тарасовой: поправляйтесь, пожалуйста, я вас очень люблю

Российский фигурист Максим Ковтун пожелал скорейшего выздоровления знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна, поправляйтесь, пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю», — написал Ковтун.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Ковтуна.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года, победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012/2013, четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019).



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