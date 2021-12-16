«Пожалуйста, поправляйтесь». Татьяна Тотьмянина обратилась к Татьяне Тарасовой
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина обратилась к знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой, которая не присутствовала в жюри на съёмках финала «Ледникового периода».
«Татьяна Анатольевна, мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала Тотьмянина.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна является также пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. Супругом Тотьмяниной является олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
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