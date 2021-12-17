Андрей Депутат: ставлю больше на Мишину и Галлямова, чем на Бойкову и Козловского

Бывший российский фигурист, ныне технический контролёр Андрей Депутат поделился мнением о об Анастасии Мишиной и Алексендре Галлямове. Он назвал их фаворитами среди российских пар.



«Мишина и Галлямов молодые и у них, наверное, ещё меньше страхов. На данном этапе я ставлю больше на них, чем на Бойкову и Козловского. Но мне не нравится только одно, я очень часто критикую в интервью Диму за его кисти. Но это, опять-таки, мой субъективизм. Эти висячие кисти, слегка горбатая спина… Я не сильно вижу, чтоб они как-то это исправляли. Но всё-таки сколько им лет? 22-23? У них ещё времени целый олимпийский цикл; два — если у них будут силы и здоровье. Я думаю, у них ещё есть время. Если они взяли такой высокий уровень чемпионства, то хочется видеть, что они как чемпионы катаются.



Когда они вышли, они были классической парой из Питера, которая показывала классное мощное стабильное катание. Новый старый стиль. Они вернули из Питера эту классику, балетную в том числе. Они показали, что они могут делать элементы. Они очень артистичные, эмоциональные, особенно он. Он её слегка обыгрывает в плане эмоций, как мне кажется. И его видно больше, чем её в программе», — сказал Депутат в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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