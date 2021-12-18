Олимпийские чемпионки Волосожар и Тотьмянина обратились к Татьяне Тарасовой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и чемпионка Игр-2006 Татьяна Тотьмянина отреагировали на пост заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Тарасова по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода». Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления. Вчера, 17 декабря, Тарасова написала в своём «инстаграме»: «Завтра на Первом канале очередной выпуск «Ледникового периода». Друзья мои, вижу, читаю ваши тёплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь».

Волосожар в комментарии обратилась к тренеру: «Будьте здоровы, любимая Татьяна Анатольевна!» Тотьмянина добавила: «Татьяна Анатольевна, сил Вам!»

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