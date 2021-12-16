«Хочется залечь на несколько дней». Волосожар написала пост о финале «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост после съёмок финального выпуска шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступала в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Всё. Зафиналились! Хочется немного выдохнуть и залечь дома на несколько дней. Давайте я все важные слова скажу после эфира финального выпуска, как раз всё осознаю к тому моменту, я думаю. А пока в тысячный раз спасибо всем, кто делает «Ледниковый период». Нашим невероятным наставникам! Моей команде, семье и близким. Вам — нашей нереальной группе поддержки! И, конечно, моему великолепному партнёру в этом сезоне — Фёдору Федотову», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

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