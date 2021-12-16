«Хочется залечь на несколько дней». Волосожар написала пост о финале «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост после съёмок финального выпуска шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступала в паре с актёром Фёдором Федотовым.
«Всё. Зафиналились! Хочется немного выдохнуть и залечь дома на несколько дней. Давайте я все важные слова скажу после эфира финального выпуска, как раз всё осознаю к тому моменту, я думаю. А пока в тысячный раз спасибо всем, кто делает «Ледниковый период». Нашим невероятным наставникам! Моей команде, семье и близким. Вам — нашей нереальной группе поддержки! И, конечно, моему великолепному партнёру в этом сезоне — Фёдору Федотову», — написала Волосожар в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 декабря 2021
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30
-
12:11
-
11:48
-
11:35
-
10:50
-
10:07
-
09:45
-
09:16
-
07:44
-
07:37
-
00:52
- 15 декабря 2021
-
22:02
-
20:40
-
18:46
-
18:19
-
16:51
-
16:33
-
16:09
-
16:01
-
14:30
-
14:26
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
11:33