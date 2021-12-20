Екатерина Боброва: если убрать один пазл, вся моя счастливая жизненная картина рухнет

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва поздравила с днём рождения мужа, бывшего фигуриста Андрея Депутата. Ему сегодня, 20 декабря, исполняется 29 лет.
«Пост нежности, теплоты и любви. Очень многие у меня спрашивают: «Катя, как ты всё успеваешь?! Как у тебя на всё хватает сил и энергии?»
А ответ прост. Это всё он. Мой муж. Если из моей жизни убрать один пазл, вся моя счастливая жизненная картина рухнет. Без него я бы ничего этого не смогла. Это моя опора, моя поддержка, моя стена. Возможно, для многих его работа, его заслуги незаметны, но это тот важный винтик, на котором держится наша семья.
Любимый, я хочу пожелать тебе всего самого наилучшего! Чтобы ты занимался любимым делом, получал кайф от жизни и, конечно же, бесконечного терпения! Всё-таки твоя жена я. Вместе у нас обязательно всё получится. С днём рождения!» — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой
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