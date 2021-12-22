Этери Тутберидзе: думала, вот бы Ковтун к нам пришёл. Но надо было предоставлять квартиру

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что хотела поработать с Максимом Ковтуном.
«Очень давно, ещё до того, как Максим Ковтун «появился», я приезжала на соревнования в Екатеринбурге и видела, как он катается, но почему-то без тренера. Мне очень нравилось, как он тренируется. Я думала: «Вот если бы он к нам пришёл». Но он был в Екатеринбурге, значит, надо было предоставлять квартиру. Когда-то давно я на него смотрела и видела, что он нацеленный и понимает, для чего приходит на лёд», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.
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