Этери Тутберидзе: я сказала Трусовой: отдай мне собаку, зачем она тебе нужна?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как завела собаку. По её словам, ранее питомец принадлежал фигуристке Александре Трусовой.

«Саша Трусова подарила. У неё появилась такая собака, я с ней заигрывала. Говорила: отдай мне эту собаку, зачем она тебе нужна, у тебя их пять или шесть. И в какой-то день она пришла с переноской, поставила её на лёд и сказала: «Вот вам собака». Я сначала подумала, что она мне дала свою поиграть, а потом оказалось, что это теперь моя. Поняла, что с Сашей нельзя шутить», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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