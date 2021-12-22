«Бомба». Тиффани Загорски оценила снимок из фотосессии Станиславы Константиновой

Российская фигуристка Станислава Константинова в своём «инстаграме» опубликовала снимок из новой фотосессии.
«Alter ego. Я в восторге от фото и от образов», — написала Станислава.
Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой.
Снимок Станиславы оценила фигуристка Тиффани Загорски. В комментарии она написала: «Бомба».
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.
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