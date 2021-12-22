Этери Тутберидзе — на вопрос об отце её дочери: нет папы у нас

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос об отце её дочери Дианы Дэвис.

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребёнка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю всё время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

В детстве у Дианы Дэвис была диагностирована нейросенсорная тугоухость, вызванная неправильно назначенными антибиотиками. Из-за болезни у неё недостаточно развита координация, для общения частично использует чтение по губам.

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