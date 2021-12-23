Блогер Фран: как бы могли объяснить 83.99 у Дэвис? Ничего в голову не приходит

Блогер Фран отреагировала на выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ритм-танце на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России по фигурному катанию.

«Как бы мы могли объяснить 83.99 у Дэвис? Ничего в голову не приходит», — написала Фран в своём «твиттере» в ответ на реплику Теда Бартона. Канадский телекомментатор сказал в прямом эфире следующее: «Агония и восторг от набранных баллов. Иногда это необъяснимо».

Дуэт дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стал третьим по итогам ритм-танца — 83,99 балла. Лидерство захватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, у которых 88,76 балла.