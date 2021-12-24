«Только если с Этери». Ковтун ответил на комментарий возлюбленной о чемпионате России

Российский фигурист Максим Ковтун опубликовал пост в своём «инстаграме» поле завершения короткой программы у мужчин на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Лидерство захватил Евгений Семененко.
«Уххх… Парни сегодня дали жару! Напоминаю, стартовал чемпионат России! За кого болеете? Кто больше всех понравился? Ставки на Олимпийские игры, господа? Семененко — топ», — написал Ковтун.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Ковтуна.
На пост Максима отреагировала его возлюбленная — пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова. На вопрос жениха «За кого болеете?» она ответила: «За Максима Ковтуна». Фигурист в ответ написал ей: «Только если с Этери».
Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.
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