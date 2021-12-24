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Лис — о словах Тутберидзе про переманивание: слышал, что она хочет заполучить Муравьёву

Лис — о словах Тутберидзе про переманивание: слышал, что она хочет заполучить Муравьёву
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Американский журналист Дэвид Лис оценил слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе о том, что та никогда не переманивала спортсменов из других групп.

«Очень интересно, что Этери говорит, что никогда не переманивала спортсменов. Может быть, её тренеры делают это за неё. Она отправляет сигналы. Я слышал, что она хочет заполучить Софью Муравьёву. Как же она получает спортсменов, которых хочет? Они сами приходят к ней?

Забавно, что Тутберидзе понравился Ковтун. Я помню, как федерация не пустила его на Олимпиаду, чтобы дать место Плющенко. Это был настоящий бред. Тутберидзе — потрясающая женщина», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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