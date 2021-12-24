Лис: Тутберидзе популяризирует спорт в России и убивает его в мире. И боже, как стильно!

Американский журналист Дэвид Лис поделился впечатлениями от интервью Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
«Это интервью получилось интереснее, чем я ожидал. В отличие от тренеров по фигурному катанию в США, которые публикуют так много постов в «Инстаграме», что сами готовы заплатить за интервью, Этери Тутберидзе знает, как создать таинственную ауру вокруг своей персоны. Если вы изучали её заявления и противоречивые истории, то знаете: там есть чему удивляться.
Это интервью было её лучшим выступлением в сезоне. Давайте признаем честно, программы Камилы Валиевой не столь интересны. Что касается четверных Щербаковой, то даже в федерации были разочарованы. А Трусова лишь раз смогла исполнить эти прыжки, а потом сломалась. Тутберидзе — настоящая королева, которая популяризирует спорт в России и убивает его в мире. И боже, как стильно она это делает!» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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