Тренер Синициной и Кацалапова назвал причину снятия фигуристов с чемпионата России

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин объяснил, почему его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. По словам Жулина, нужно исключить риск на фоне обострения травмы спины у Кацалапова.

«У Кацалапова обострилась травма спины. Не хотим рисковать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Пара Синицина/Кацалапов лидировала после ритм-танца, который состоялся вчера, 23 декабря. На их счету было 93,61 балла.

В 2021 году Синицина и Кацалапов победили на чемпионате мира в Стокгольме.

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