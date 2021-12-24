Илья Авербух отреагировал на снятие Синициной и Кацалапова с чемпионата России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова перед произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы партнёра.
«У Кацалапова старая травма спины, уже не раз с ней сталкивались. И даже в этом сезоне Никита снимался с турниров из-за травмы спины.
Чемпионат России, бесспорно, очень ответственный турнир. Но именно в танцевальном турнире, где лидеры команды определены, первые две пары едут на Олимпиаду — не подвергается никакому сомнению. Борьба идёт только за третью путёвку. Если есть хоть малейшая опасность усугубить травму, то логично пропустить и сконцентрироваться на Олимпийских играх», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 декабря 2021
-
14:50
-
14:50
-
14:46
-
14:38
-
14:24
-
14:14
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
13:26
-
12:51
-
12:27
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:41
-
11:21
-
10:59
-
10:51
-
10:39
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:47