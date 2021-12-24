Илья Авербух отреагировал на снятие Синициной и Кацалапова с чемпионата России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова перед произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы партнёра.

«У Кацалапова старая травма спины, уже не раз с ней сталкивались. И даже в этом сезоне Никита снимался с турниров из-за травмы спины.

Чемпионат России, бесспорно, очень ответственный турнир. Но именно в танцевальном турнире, где лидеры команды определены, первые две пары едут на Олимпиаду — не подвергается никакому сомнению. Борьба идёт только за третью путёвку. Если есть хоть малейшая опасность усугубить травму, то логично пропустить и сконцентрироваться на Олимпийских играх», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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