Никита Кацалапов выступил с заявлением после снятия с чемпионата России из-за травмы

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал решение сняться с чемпионата России из-за обострившейся травмы спины. Дуэт Синицина/Кацалапов лидировал после ритм-танца, спортсмены снялись перед произвольным танцем.

«Друзья, уже многие знают, что мы снялись с произвольной программы. Это вынужденное решение. Я хочу его объяснить.

Ещё утром на тренировке мы шикарно катались, парили надо льдом и кайфовали. Но в конце проката я понял, что, если сделаю сегодня ещё один подъём — на 100% больше не разогнусь. Обострилась старая травма спины, и мы испугались, что я снова выпаду недели на три. Так уже было. Но перед Олимпиадой этого допустить просто нельзя.

Поэтому было принято решение сняться с сегодняшних соревнований. Нам очень жаль, что так получилось. Это реально очень трудное решение, потому что мы просто в прекрасной форме! Мы продемонстрировали это вчера. Все судьи, тренеры, зрители это видели. Мы получили много замечательных отзывов. И мы понимали, что можем взять эту медаль. Мы приехали за ней.

Но вот так сложилось. Тут нет ничьей вины. Я делал всё, что от меня зависит и буду делать дальше, и даже больше, как всегда.

Мы очень хотели сегодня показать, как улучшили нашу произвольную программу, очень хотели её прокатать. Но случилось так, как случилось. С завтрашнего дня я буду восстанавливать спину, чтобы к главным стартам быть в форме.

Ребят, от вас всегда идёт нереальная поддержка, но сейчас она нам прям очень нужна! Как никогда», — написал Кацалапов в своём «инстаграме».

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