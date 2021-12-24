Виктория Синицина прокомментировала снятие Никиты Кацалапова с ЧР из-за травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, прокомментировала решение партнёра сняться с чемпионата России из-за обострившейся травмы спины. Дуэт Синицина/Кацалапов лидировал после ритм-танца, спортсмены снялись перед произвольным танцем.
«Друзья, у нас есть очень важная новость. Мы приняли решение сняться с произвольной программы. Оно далось нам очень и очень тяжело. Но это сейчас единственно верное решение.
Сегодня утром на последнем тренировочном прокате Никита сказал мне, что у него снова обострилась старая травма спины и, что если он ещё хоть раз сделает сегодня поддержку, то потом не сможет разогнуться! Я максимально готова была взять всё в свои руки и чуть ли не понести его на себе. Но мы всё равно решили, что не стоит так рисковать.
Мы были настроены на победу и все силы вкладывали, чтобы её получить. Все видели, насколько мы готовы к этому ЧР. В какой форме мы к нему пришли.
Вместе с врачами и тренерами несколько часов обсуждали наши дальнейшие действия — и все пришли к одному, что мы должны сняться с произвольной программы. Чтобы не дать ход ухудшению состояния.
Друзья, нам самим очень тяжело принимать это решение. По приезде в Москву Никита сразу начнёт восстанавливать спину. Уже знает, как это делать. Чтобы к следующим важным стартам подойти в идеальной форме!
Вы всегда нас поддерживаете на льду, надеюсь, и сейчас поддержите нас и наше решение. Спасибо огромное за понимание», — написала Синицина в своём «инстаграме».
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