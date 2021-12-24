«Надо терпеть, а не сниматься». Татьяна Тарасова отреагировала на травму Кацалапова на ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова перед произвольным танцем на чемпионате России из-за травмы партнёра.

«Хотелось бы, чтобы спортсмен катался, а не снимался, потому что в любом случае терпеть надо, ведь такое может быть и на других соревнованиях, и на Олимпийских играх. Никто не застрахован от такого», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Синицина и Кацалапова лидировали после ритм-танца. Победу на чемпионате России одержали Александра Степанова и Иван Букин.

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