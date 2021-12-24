Бестемьянова: Валиева каталась просто божественно. Нет слов, как она хороша

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление соотечественницы Камилы Валиевой на чемпионате России. Она уверенно выиграла короткую программу, набрав 90,38 балла. Этот результат превосходит мировой рекорд.



«Сегодня просто божественно каталась Валиева, других слов нет, как она хороша. Также отмечу Зинину, Щербакову и я очень рада за Самоделкину, я начала работать с ней и рада, что у неё всё получилось. Замечательный дебют с её стороны.



Жалко, что Трусова упала с тройного акселя, но я надеюсь, что завтра она реабилитируется. Мне сложно сказать в чём дело, но чистый тройной аксель был на разминках, не помню его в прокатах. Мне кажется, что играет свою роль тот факт, что она многое пропустила. Такие элементы быстро уходят», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.