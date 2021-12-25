«Это феерия какая-то, ошеломляюще!». Бестемьянова – о чемпионстве Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на чемпионате России. Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Сначала абсолютно феноменально откатались Бойкова с Козловским. Казалось, что лучше и быть не может, а потом вышли Мишина с Галлямовым и откатались ещё лучше. Это феерия какая-то, ошеломляющий успех! Конечно, это успех Тамары Москвиной и всей её тренерской группы. Хочу её поздравить, я в полном восторге.
Для доминирования наших спортивных пар всё и делается, Тамара Николаевна просчитывает абсолютно всё. Дай бог, чтобы обе наши пары выступили так же прекрасно на Олимпийских Играх в Пекине», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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- 25 декабря 2021
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