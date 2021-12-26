Ковтун: у Семененко больше опыта, чем у Мозалёва. Всё справедливо

Бывший российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал решение тренерского штаба включить Евгения Семененко в основной состав команды на чемпионат Европы 2022 года, а призёра чемпионата России Андрея Мозалёва — только в запасной.

Основной состав: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Запасные: Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Александр Самарин.

«Не очень понимаю, почему каждый год поднимают тему состава. Есть первое и второе место, которые едут всегда. Есть третья путевка, по которой решает тренерский совет. Если совет решил, что Семененко будет лучше, если на него лучше будет положиться. Значит, так и есть. Значит, сейчас ещё не время Андрея. У Семененко больше опыта, шикарно дебютировал на чемпионате мира. Всё абсолютно справедливо», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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