Ковтун жёстко ответил критикам после слов о включении Семененко в состав сборной России

Бывший российский фигурист Максим Ковтун отреагировал на недовольство болельщиков его интервью. Ранее Ковтун заявил, что считает справедливым включение Евгения Семененко в основной состав команды на чемпионат Европы 2022 года вместо бронзового призёра чемпионата России Андрея Мозалёва. Что касается Мозалёва, он стал запасным.
«Диванные выскочки, кричащие: «Помолчал бы. Тебя самого «прокатили» с Олимпиадой, и сейчас несправедливо едет Семененко». Для вас специально. Умников можно сразу направлять на мою «сториз», чтобы не позорились.
Во-первых, я был первый, первый, Карл (не третий). Во-вторых, запомните уже, наконец. Есть первые два места без отбора, третье место по решению совета. Просто запомните это, пожалуйста.
Меня спросили, справедливо ли это. Я сказал: «Да, правил никто не нарушает. Справедливо отправлять Андрея и Евгения и даже ещё кого-нибудь, кого бы рассматривали. Без разницы. Это решает совет, это правило», — написал Ковтун в «сториз» в своём «инстаграме».
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