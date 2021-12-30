«Глупость какая-то». ФФККР — об идее Плющенко устроить прокат Туктамышевой и Щербаковой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который предложил устроить контрольный прокат с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, чтобы определить, кто из них более достоин третьей путёвки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Щербакова — третье.

«Честно говоря, никаких комментариев. Какие контрольные прокаты? Прокаты все прошли. Есть решение исполкома по составу сборной России на чемпионате Европы. Какие ещё прокаты? Глупость какая-то», — приводит слова Когана «Спорт день за днём».

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