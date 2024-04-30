Фигурист Зонов рассказал, как в детстве подружился с Загитовой

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал, как подружился с Алиной Загитовой.

— На этапе в Красноярске у тебя брала интервью Алина Загитова, в нём она назвала тебя Зефиркой. Это она дала тебе в детстве это прозвище?

– На самом деле, я не помнил этого до самого интервью с Алиной, когда оно прошло, я прошерстил интернет и нашёл, что такое правда было (улыбается). Точно не могу сказать, как его получил. Мне было лет 10-11, я катался в Кирове, своём родном городе, и нас пригласили на небольшие сборы в Новогорск, там мы и общались. Познакомились ещё до этих сборов на всероссийских соревнованиях в Кирове.

Полное интервью с Фёдором Зоновым читайте на «Чемпионате» в 13:00.