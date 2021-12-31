Екатерина Боброва опубликовала новогоднее фото с мужем и сыном

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва опубликовала фото с мужем, бывшим фигуристом Андреем Депутатом, и их сыном.

«Новогоднее семейное фото. Все выкладывают, и нам захотелось. А ещё многие подводят итоги года… Этого я делать не буду. Просто скажу «Спасибо 2021» за то, что был такой неоднозначный. За то, что было много радостных моментов. И сложных, которые меня многому научили. За новый опыт, который мне подарили такие проекты как «Dance Rеволюция», «Модный приговор», «Доброе утро», «Ледниковый период», Национальная спортивная премия.

Спасибо за подаренные новые знакомства! Особенно с таким человеком, как Макар Запорожский. Ценю каждое мгновение, проведённое с семьёй. Уверена, что следующий год подарит не меньше незабываемых моментов, ну а этому, уходящему 2021 году говорю «спасибо», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

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