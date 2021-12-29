«Просто вау». Екатерина Боброва назвала самый яркий момент года в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась самым ярким впечатлением в фигурном катании по итогам года.



«В этом сезоне для меня самое яркое было, как Трусова справилась с пятью четверными на прокатах. Для меня это было просто вау, круто. Вписала себя в историю, может, и неофициально, но это первая в мире девушка, которая прыгнула, собрала пять четверных. Для меня это очень-очень круто», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Александра Трусова завоевала серебро. Золото выиграла Камила Валиева, бронза досталась Анне Щербаковой.

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