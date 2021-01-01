«Мой первый Новый год без тебя». Евгения Медведева опубликовала эмоциональный пост

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала эмоциональный пост в своём «инстаграме».

«Мой первый Новый год без тебя. Моё первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…» — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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