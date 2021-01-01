«2022». Алина Загитова показала наряд, в котором встречала Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое новогоднее фото в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала наряд, в котором встречала Новый год.
«2022», — подписала снимок фигуристка.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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