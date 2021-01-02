«Это всё было для меня жестоко». Станислава Константинова опубликовала эмоциональный пост

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги прошедшего 2021 года.

«2021 — это был самый сложный год в моей жизни. Наверное, если бы мне в прошлом рассказали, я никогда бы не поверила. Это всё было для меня жестоко, резко, где-то отрезвляюще, где-то просто шокирующе.

Публикация доступна в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Можно, наверное, жаловаться, грустить, сокрушаться о том, что раньше было проще, о том, что ожидания были совсем другими. Что я, собственно, и делала. А можно справляться, решать свои проблемы самостоятельно, делать что-то новое для себя, менять себя, принимать ситуацию и где-то свою беспомощность в ней. Что тоже у меня классно получалось. Короче говоря, я благодарна за это всё. Этот год открыл мне глаза на то, что я могу многое, и на то, что есть отличные люди, готовые меня поддержать, если вдруг я где-то накосячила, и что эти люди были рядом со мной в этом году», — написала Константинова в своём «инстаграме».

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