Эффектная фигуристка ушла от Плющенко после участия в шоу. Стася отчаянно спасает карьеру

Пока Трусова и Косторная обживаются в коттеджах рядом с катком, другие фигуристки сетуют на ухудшение условий и покидают академию Плющенко. Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова пробыла «ангелом Плющенко» чуть меньше года. И главным её достижением за это время стало… участие в новогоднем шоу «Лебединое озеро».



Почему же у Константиновой не сложилось в академии Плющенко?

Плющенко снова потерял талантливую фигуристку. Катю тоже обвинят во всех грехах? Евгений тренировал Рябову лично, а теперь для неё даже не нашлось места на новом катке. Страшно представить, что ждёт Трусову и Косторную.

Карьера Станиславы пошла под откос

Последние два сезона в карьере Станиславы Константиновой складываются особенно тяжело. Если раньше спортсменка обыгрывала Загитову и Медведеву и считалась одной из самых талантливых фигуристок своего поколения, то сейчас она уже ни на какие титулы не претендует. Константинова и раньше грешила падениями и провальными прокатами. Но таких срывов, как сейчас, у неё не было никогда. Тем не менее Стася продолжает бороться, что, несомненно, делает ей честь.



Сильный спад в карьере Константиновой наметился в прошлом сезоне. Фигуристка проваливалась этапах Гран-при и чемпионате России, вследствие чего вылетела из состава сборной. А ведь ещё за год до этого она зарабатывала медали международных стартов и ездила на чемпионат Европы! Было очевидно, что карьера Стаси идёт под откос. Некоторые болельщики были уверены, что эффектная брюнетка вот-вот сдастся и повесит коньки на гвоздь, но Константинова проявила волю и бросила себе новый вызов.

В академии Плющенко поверили в Константинову

В феврале прошлого года Станислава ушла от Валентины Чеботарёвой, с которой проработала 10 лет, и переехала в Москву, чтобы тренироваться в академии Плющенко. Решение Стаси многих удивило, ведь отношения у Константиновой и Чеботарёвой были не менее тёплыми, чем когда-то у Тутберидзе с Медведевой. Однако фигуристка отчаянно нуждалась в переменах и была настроена решительно.



«Я очень хочу работать, очень благодарна и Евгению Плющенко, и Александру Сергеевичу Волкову, и Мартин Даженэ. С ними мы должны проделать большую работу – особенно я – чтобы у нас что-то получилось. Они дали мне шанс, а некоторые другие люди мне не поверили», — говорила Константинова после перехода.

Константинова: благодарна Плющенко и Волкову — они дали мне шанс, а другие не поверили

Станислава перешла в группу Александра Волкова в феврале и до карантина успела потренироваться на льду только месяц. Но процесс подготовки к сезону не прерывался. Константинова вместе с другими фигуристами группы Волкова жила в его доме, занимались ОФП и очень много работала. Александр и его супруга Мартин Даженэ прикладывали много усилий, чтобы привести Константинову в форму.



«Не знаю, чем заслужила такое хорошее отношение, но они в меня поверили, и я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы всё это было не зря», — признавалась Константинова.

Обновлённая Станислава

Фигуристка была преисполнена мотивации и хотела доказать всем, что она ещё может удивить. Казалось, с Волковым у неё складывается идеальный тандем и тренеру удастся привести её в порядок. И начало сезона у Константиновой получилось многообещающим.



Фигуристка выиграла контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга и успешно выступила на этапе Кубка России в Москве. Станислава показала интересные игривые программы, в которых предстала в новых для себя образах. В движениях Стаси читалась уверенность и желание бороться за элементы. Зрители соскучились по чистым прокатам грациозной фигуристки и устроили ей тёплый приём. А на спорные оценки Константиновой в короткой программе трибуны и вовсе отреагировали свистом.



«Спасибо всем за такую бешеную поддержку и энергетику! Целый день после окончания соревнований не могла отойти», — благодарила болельщиков Стася.



Пятое место в компании Трусовой, Валиевой и Усачёвой однозначно выглядело успехом, но подаренные в Москве надежды быстро испарились.

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Худший результат и «Лебединое озеро»

Уже на следующем этапе Кубка России мы увидели прежнюю Константинову – подверженную ошибкам и сомнениям. Заявленные тройные прыжки на деле оказывались двойными, а в глазах снова читалась боязнь осечки. После прокатов Константинова едва сдерживала слёзы.



На чемпионате России ситуация только усугубилась. Провал в произвольной программе оставил её только на 16-м месте среди 17 участниц. Это был худший результат спортсменки на чемпионате России. После оглашения баллов на Константиновой не было лица.



Стало очевидно, что чудесного преображения после смены тренера не произошло. Несмотря на яркий талант и симпатии зрителей, Константинова в данный момент неконкурентоспособна. Сама спортсменка после неудачи на главном старте сезона была обескуражена, но смогла приободриться благодаря приглашению в шоу Плющенко «Лебединое озеро». После известия о болезни Аделины Сотниковой Стася получила одну из главных ролей и все новогодние праздники блистала на льду. Константинова прекрасно смотрелась в роли Одетты и выглядела по-настоящему счастливой.

Что будет с карьерой Константиновой?

Казалось, вовлечённость в коммерческий проект Плющенко только укрепит связь Константиновой с академией двукратного олимпийского чемпиона. Однако уже в начале января фигуристка объявила об уходе. По словам Стаси, её перестали устраивать тренировочные условия. Ранее точно такую же причину назвала и Екатерина Рябова, ушедшая от Плющенко в декабре. Радует, что расставание Константиновой и Плющенко обошлось без скандалов: Евгений пожелал Константиновой удачи, а Яна Рудковская призналась, что хочет видеть её в новых шоу.



На фоне ухода Стаси из «Ангелов Плющенко» вновь поползли слухи о скором завершении карьеры, но фигуристка по-прежнему не собирается сдаваться. Константинова будет продолжать тренировки и выступления, хотя пока не называет имени нового тренера. И хоть погоня за главными медалями для Стаси уже маловероятна, всё равно хочется пожелать ей удачи. Такое упорство уж точно заслуживает вознаграждения.