Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова назвала возможные причины перехода Рухина от Тутберидзе к Плющенко

Бестемьянова назвала возможные причины перехода Рухина от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию, согласно которой 17-летний Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

«Его переход связан с результатами на чемпионате России. Я предполагаю, что это какие-то психологические проблемы», — цитирует Бестемьянову «Спорт-экспресс».

Вчера, 2 января, 17-летний фигурист уже принял участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». В начале сезона Егор тренировался в ЦСКА, а затем перешёл в «Хрустальный». Рухин является бронзовым призёром первенства России среди юниоров.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Татьяна Тарасова отреагировала на уход Егора Рухина от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022