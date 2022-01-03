Бестемьянова назвала возможные причины перехода Рухина от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала информацию, согласно которой 17-летний Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко».

«Его переход связан с результатами на чемпионате России. Я предполагаю, что это какие-то психологические проблемы», — цитирует Бестемьянову «Спорт-экспресс».



Вчера, 2 января, 17-летний фигурист уже принял участие в ледовом шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». В начале сезона Егор тренировался в ЦСКА, а затем перешёл в «Хрустальный». Рухин является бронзовым призёром первенства России среди юниоров.

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