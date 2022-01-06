Татьяна Тарасова обратилась к Наталье Бестемьяновой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 1988 года в танцах на льду Наталье Бестемьяновой. Сегодня, 6 января, Бестемьяновой исполнился 61 год.

«Моя любимая! Наташа! С днём рождения! Счастье, когда тренер встречает спортсменов, с которыми может творить, сочинять, побеждать. Ещё большее счастье, когда твои ученики остаются друзьями и близкими людьми на всю жизнь. Люблю тебя! Будь здорова!» — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Бестемьяновой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

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