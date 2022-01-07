Елизавета Туктамышева рассказала, как в её семье называют Рождество

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с Рождеством.
«С Рождеством! С детства помню этот праздник как тихий, уютный и волшебный. А ещё всегда в нашей семье это был «день перед маминым днём рождения». Последнее время часто встречаю этот праздник вдалеке от семьи, потому что в это время сборы, но всё равно мысленно всех обнимаю! Пусть в жизни у каждого будет больше добра, тепла и счастливых моментов!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Туктамышева стала четвёртой из взрослых фигуристок на чемпионате России – 2022, также она является первой запасной на чемпионат Европы и Олимпийские игры.
- 7 января 2022
-
21:09
-
20:22
-
16:36
-
14:01
-
13:38
-
13:22
-
12:44
-
12:00
-
10:21
-
10:21
-
09:27
-
09:07
-
08:47
-
08:27
-
07:55
-
07:40
- 6 января 2022
-
22:46
-
18:04
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
14:56
-
14:40
-
14:19
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:39
-
12:57
-
12:17
-
11:23
-
11:03
-
10:38
-
09:49
- 5 января 2022
-
23:28