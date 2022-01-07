Елизавета Туктамышева рассказала, как в её семье называют Рождество

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с Рождеством.

«С Рождеством! С детства помню этот праздник как тихий, уютный и волшебный. А ещё всегда в нашей семье это был «день перед маминым днём рождения». Последнее время часто встречаю этот праздник вдалеке от семьи, потому что в это время сборы, но всё равно мысленно всех обнимаю! Пусть в жизни у каждого будет больше добра, тепла и счастливых моментов!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Туктамышева стала четвёртой из взрослых фигуристок на чемпионате России – 2022, также она является первой запасной на чемпионат Европы и Олимпийские игры.