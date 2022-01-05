Туктамышева обязана ехать на Олимпиаду! Трусова и Щербакова сравнялись в «Гонке за Пекин»

Чемпионат России расставил точки над i в вопросе о том, кто же из наших фигуристок должен поехать на Олимпиаду. По итогам турнира в Санкт-Петербурге поездку в Пекин заслужили Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Но определять состав участниц на Игры, оглядываясь на результаты лишь одного соревнования как минимум несправедливо. Именно поэтому «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин», в котором мы определяем состав на Олимпиаду по итогам каждого турнира.

После чемпионата России в нашем рейтинге сложилась интересная ситуация. Туктамышева, неудачно выступившая в Санкт-Петербурге, не отдала своего места в двойке лучших ни одной фигуристке. Получается, Лиза просто обязана ехать на Олимпиаду! А вот Трусова стремительно приблизилась к Щербаковой, сравнявшись с ней по баллам. Судя по результатам сезона, третья путёвка в Пекин должна разыгрываться между Сашей и Аней. И только лидирующая позиция Камилы Валиевой не вызывает никаких вопросов.



Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав определялся сегодня?



Разбираемся в очередном выпуске спецпроекта «Чемпионата» «Гонка за Пекин».

Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова получили на чемпионате России лучшие баллы в сезоне. Но «Гонка за Пекин», как и Международный союз конькобежцев, баллы с национальных турниров не ратифицирует. Так что таблица с лучшими результатами сезона остаётся неизменной. Здесь по-прежнему с большим преимуществом лидирует Валиева.

Чемпионат России — определяющий турнир в борьбе за Олимпиаду. Так что фигуристки, забравшиеся в Санкт-Петербурге на пьедестал, получат за свои результаты больше баллов, чем обычно. Камиле Валиевой за победу на турнире достаётся пять очков. Александра Трусова как серебряный призёр получает четыре балла. Анне Щербаковой за третье место достаётся три очка. Елизавете Туктамышевой за седьмую позицию и Майе Хромых за восьмую баллы не положены — теперь они сильно проигрывают конкуренткам в таблице баллов за места.

В прыжковом зачёте по-прежнему нет равных Валиевой. В Санкт-Петербурге Камила идеальным образом исполнила пять элементов ультра-си и выдала два безупречных проката, благодаря чему ушла от соперниц в отрыв. Елизавета Туктамышева, хоть и неудачно выступила на чемпионате России, в прыжковой таблице продолжает уверенно оставаться на второй позиции.



Чистый каскад четверной тулуп — тройной тулуп позволил Майе Хромых задержаться на третьем месте. Но в спину ей дышит Александра Трусова, которая благодаря трём чистым четверным прыжкам улучшила своё положение. Если бы не два штрафа за падения, то Саша бы уже сейчас могла быть третьей.



Неутешительная ситуация в прыжковой таблице у Анны Щербаковой. Она опережает только Дарью Усачёву и Алёну Косторную, которые на чемпионате России участия не принимали.

Благодаря щедрому судейству, которым славятся все домашние турниры, средний балл за компоненты увеличился у всех участниц «Гонки за Пекин», за исключением Усачёвой и Косторной (по понятным причинам). Здесь бессменный лидер — Камила Валиева: её средняя оценка подросла аж на два балла. На втором месте по-прежнему остаётся Анна Щербакова, а на третьем — Елизавета Туктамышева.



Совершить скачок удалось Александре Трусовой, которая с предпоследнего места поднялась на четвёртое, обогнав Усачёву и Косторную. А вот Майя Хромых, хоть и увеличила средний балл за компоненты, продолжает оставаться последней.

Для формирования общего зачёта «Гонки за Пекин» нам осталось узнать, кого отправили бы на Олимпиаду журналисты и читатели. Отдел фигурного катания «Чемпионата» считает, что на данный момент путёвки в Пекин заслуживают медалистки чемпионата России — Валиева, Трусова и Щербакова. Читатели же вместо Трусовой хотят видеть на Олимпиаде Туктамышеву.

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Валиева с гигантским отрывом лидирует в общем зачёте «Гонки за Пекин». Соперницам до Камилы уже не дотянуться. Её поездка на Олимпиаду не вызывает никаких сомнений. А вот дальше разворачивается интересная ситуация. Вторую строчку уже который выпуск удерживает Туктамышева, потерпевшая неудачу на чемпионате России. Причём Лиза опережает конкуренток с хорошим запасом. Получается, Императрица просто обязана ехать на Олимпиаду!



Неудачное выступление в Санкт-Петербурге пошатнуло позиции Анны Щербаковой. Чемпионка мира позволила Александре Трусовой себя догнать и теперь делит с ней третью строчку с одинаковым количеством баллов. Получается, если смотреть по результатам сезона, то третья путёвка в Пекин должна разыгрываться между Сашей и Аней.

Судьба олимпийских путёвок кажется уже решённой, но чемпионат Европы, который пройдёт с 12 по 16 января, ещё может внести свои коррективы. Если кто-то из фигуристок в Таллине выступит неудачно, вполне возможно, шанс поехать в Пекин появится у Елизаветы Туктамышевой и Майи Хромых.



Так что «Гонка за Пекин» ещё не окончена!