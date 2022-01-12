Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 12 января
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Сегодня, 12 января, в Таллине (Эстония) стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
12 января
12:50 мск — мужчины, короткая программа.
19:45 — спортивные пары, короткая программа.
Состав сборной России
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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