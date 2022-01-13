Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 13 января

Сегодня, 13 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание второго дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований

13 января

12:05 — женщины, короткая программа.

20:00 — спортивные пары, произвольная программа.

Состав сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.

Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.



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