Фигурное катание, чемпионат Европы: расписание на 13 января
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Сегодня, 13 января, в Таллине (Эстония) продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание второго дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония. Расписание соревнований
13 января
12:05 — женщины, короткая программа.
20:00 — спортивные пары, произвольная программа.
Состав сборной России
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова.
Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
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