Фигурное катание, чемпионат Европы, пары: по какому каналу смотреть, во сколько начало

Сегодня, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) спортивные пары выступят с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 19:45 мск. В прямом эфире короткую программу можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала. С 22:35 телетрансляция начнётся на Первом канале.

Россию на этих соревнованиях представят дуэты Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) весь пьедестал заняли российские пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!