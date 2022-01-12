Фигурное катание, чемпионат Европы, пары: по какому каналу смотреть, во сколько начало

Сегодня, 12 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) спортивные пары выступят с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 19:45 мск. В прямом эфире короткую программу можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала. С 22:35 телетрансляция начнётся на Первом канале.
Россию на этих соревнованиях представят дуэты Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) весь пьедестал заняли российские пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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