Фигурное катание, чемпионат Европы, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 13 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) женщины выступят с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 12:05 мск. В прямом эфире короткую программу можно посмотреть на Eurosport 2 и сайте Первого канала. С 17:00 начнётся телетрансляция на Первом канале.
Россию на этих соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) весь пьедестал заняли россиянки: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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