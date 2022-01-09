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Тренер Михаила Коляды Мишина раскрыла подробности травмы подопечного перед стартом ЧЕ

Тренер Михаила Коляды Мишина раскрыла подробности травмы подопечного перед стартом ЧЕ
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Личный наставник российского фигуриста Михаила Коляды Татьяна Мишина прокомментировала травму своего воспитанника, из-за которой он пропустит ближайший чемпионат Европы в Таллине.

«Михаил Коляда подвернул правую стопу. Подробностей я не знаю, так как нахожусь не в Эстонии. Надеемся, что он успеет восстановиться к Олимпиаде», — рассказала Мишина в интервью «СЭ».

Ранее стало известно, что на стартующем 10 января чемпионате Европы 26-летнего Коляду заменит Андрей Мозалёв, бронзовый призёр чемпионата России 2022 года, которому 18 лет. На данный момент Мозалёв занимает 21-е место в рейтинге ISU.

Турнир в столице Эстонии продлится до 16 января. Зимние Олимпийские игры – 2022 состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.

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