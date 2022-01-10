Алексей Ягудин отреагировал на замену Коляды на Мозалёва перед чемпионатом Европы

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал замену в составе сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония). Ранее стало известно, что Андрей Мозалёв заменит Михаила Коляду, который получил травму.

«Не считаю, что эта замена окажет серьёзное влияние на сборную, оба фигуриста довольно сильные. Сейчас хочется пожелать здоровья Михаилу. Будем надеяться, что он восстановится к Олимпиаде, главное — без травм», — приводит слова Ягудина «РБК-Спорт».

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, травма не должна помешать Коляде выступить на Олимпиаде в Пекине (Китай).

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