Александр Галлямов вышел на тренировку на ЧЕ с забинтованной кистью

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, вышел на тренировку на чемпионате Европы с забинтованной кистью. Об этом рассказал тренер пары Артур Минчук. Вчера, 11 января, Мишина и Галлямов провели две полноценные тренировки, исполняя все элементы, включая поддержки.
«Это старая травма. Для предотвращения сильных болей он просто бинтует руку. Ничего серьёзного», — приводит слова Минчука «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 12 января, спортивные пары покажут короткую программу. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лёд 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 21-ми. Таким образом, Мишина и Галлямов выйдут на лёд последними — всего заявлена 21 пара.
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