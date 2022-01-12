Александр Галлямов вышел на тренировку на ЧЕ с забинтованной кистью

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, вышел на тренировку на чемпионате Европы с забинтованной кистью. Об этом рассказал тренер пары Артур Минчук. Вчера, 11 января, Мишина и Галлямов провели две полноценные тренировки, исполняя все элементы, включая поддержки.

«Это старая травма. Для предотвращения сильных болей он просто бинтует руку. Ничего серьёзного», — приводит слова Минчука «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 12 января, спортивные пары покажут короткую программу. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лёд 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 20-ми, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 21-ми. Таким образом, Мишина и Галлямов выйдут на лёд последними — всего заявлена 21 пара.

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