Шведский фигурист Николай Майоров снялся с чемпионата Европы
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21-летний шведский фигурист Николай Майоров, выступающий в мужском одиночном катании, снялся с чемпионата Европы, который проходит в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Об этом сообщается на сайте Международной федерации конькобежцев (ISU).
Изначально Майоров должен был выступить под 20-м номером в короткой программе. Теперь напротив его фамилии значится пометка WD (англ. withdraw), означающая снятие.
Короткую программу мужчины представят сегодня, 12 января. Чемпион России Марк Кондратюк выйдет на лёд под 25-м номером, Евгений Семененко — под 29-м, Андрей Мозалёв — под 33-м.
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