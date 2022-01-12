Марк Кондратюк побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы
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Российский фигурист Марк Кондратюк завершил выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Он получил 99,06 балла, в том числе 56,59 балла за технику и 42,47 балла за компоненты. Это личный рекорд спортсмена. Предыдущее его достижение составляло 84,79 балла.
На момент публикации новости Кондратюк возглавляет протокол. У ближайшего преследователя, итальянца Габриэле Франджипани, 81,79 балла. Уже выступили 24 фигуриста, осталось ещё девять.
Напомним, на чемпионате России в Санкт-Петербурге 18-летний Кондратюк завоевал золотую медаль.
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