Марк Кондратюк побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк завершил выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Он получил 99,06 балла, в том числе 56,59 балла за технику и 42,47 балла за компоненты. Это личный рекорд спортсмена. Предыдущее его достижение составляло 84,79 балла.

На момент публикации новости Кондратюк возглавляет протокол. У ближайшего преследователя, итальянца Габриэле Франджипани, 81,79 балла. Уже выступили 24 фигуриста, осталось ещё девять.

Напомним, на чемпионате России в Санкт-Петербурге 18-летний Кондратюк завоевал золотую медаль.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!