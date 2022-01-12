Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате Европы — 2022

Действующие чемпионы, российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут третьими после проката короткой программы на чемпионате Европы – 2022 в Таллине (Эстония).

За свой прокат Бойкова и Козловский получили от судей 76,26 балла. Российские фигуристы получили сбавку, так как Александра исполнила двойной сальхов вместо тройного.

Лучшими по итогам КП стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в активе которых ещё нет титула сильнейших на континенте. За свой прокат они получили 82,36 балла, что на 0,02 превышает мировой рекорд Бойковой и Козловского. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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