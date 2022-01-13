Американский журналист – о Косторной: она уже не так интересна как исполнительница

Американский журналист Дэвид Лиз прокомментировал последние выступления российской фигуристки Алёны Косторной.
«Косторная была одной из самых интересных фигуристок вообще. Она тренировалась в школе Елены Чайковской под руководством Елены Жгун, поэтому у нее были такие превосходные навыки катания и базовая техника. К сожалению, от техники Чайковской она перешла к технике Дудакова, потом — к технике Мишина и вновь вернулась к Дудакову.
Травмы и личное взяли свое. Если вы понаблюдаете за тем, как она выступала в 2020 году, а затем посмотрите ее прокаты на прошедшем Гран-при, то увидите, что ее катание, гибкость, тройной аксель и даже тройной лутц значительно ухудшились. Даже волшебный блеск в ее глазах исчез. Она уже не так интересна как исполнительница», – цитирует Дэвида Лиза Lenta.
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