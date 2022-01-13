Украинскую фигуристку исключили из списка участников чемпионата Европы
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Украинская фигуристка Мария Андрейчук снята с соревнований на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания, ссылаясь на слова руководителя делегации Украины на ЧЕ-2022 Данила Амирханова.
«Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на ковид. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников», – сказал Амирханов.
Сегодня, 13 января, одиночницы представят короткую программу.
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